Le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui, s’est entretenu au téléphone avec son homologue libyen, Mohamed Taher Siala, sur les moyens visant à renforcer les relations bilatérales et la complémentarité entre les deux pays.

Ils ont aussi discuté des derniers développements concernant le processus politique en Libye, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

En outre, ils ont évoqué la préparation de la visite qu’effectuera prochainement une délégation économique tunisienne de haut niveau à Tripoli en concrétisation des résultats des travaux préparatoires de la Haute commission mixte tuniso-libyenne tenue les 4 et 5 juillet à Tunis.

Jhinaoui et Siala ont également passé en revue l’évolution des efforts déployés pour aider les protagonistes libyens à privilégier le dialogue et les négociations et trouver une solution politique consensuelle inter-libyenne sous l’égide de l’ONU.