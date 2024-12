Crise Libyenne : Al-Dabaiba réitère l’importance des élections

Le chef du gouvernement d’unité nationale libyen, Abdul Hamid Al-Dabaiba, a déclaré que les élections “sont la seule

solution” à la situation actuelle dans son pays.

Cette déclaration a été faite lors de la réunion tenue par Al-Dabaiba avec le président congolais Denis Sassou Nguesso, président du Comité de haut niveau de l’Union africaine (UA) sur la Libye.

Au cours de la réunion, Al-Dabaiba et le président congolais ont discuté du dossier de la réconciliation nationale en Libye, géré par l’Union africaine, et des moyens de le faire avancer, ainsi que des moyens de renforcer et de développer les relations bilatérales entre la Libye et le Congo dans divers domaines.

La Libye devait connaître des élections présidentielle et législatives en décembre 2021, mais celles-ci ont été reportées sine die.