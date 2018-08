Dans le cadre de sa stratégie visant à offrir plus de facilités à ses clients, TOPNET, leader des fournisseurs des services internet en Tunisie, vient de conclure un partenariat avec Tunisiebooking.com, le leader des agences de réservation en ligne, pour faire bénéficier ses clients de remises exceptionnelles sur les réservations d’hôtels.

Pour ce faire, Topnet et Tunisiebooking.com ont développé conjointement la plateforme «TopBooking» qui offre aux clients Topnet le privilège de bénéficier des remises allant jusqu’à 10% sur les tarifs publics.

L’accès au service «TopBooking» se fait via le lien www.topnet.tn/topbooking où les clients de Topnet n’auront qu’à saisir leur numéro ADSL ou Rapido et leur identifiant client pour accéder à un riche choix d’hôtels et de thématiques de séjours à des tarifs avantageux.

Pour plus d’info sur «TopBooking», visitez le site sur www.topnet.tn ou www.topnet.tn/topbooking