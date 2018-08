150 femmes issues de milieux ruraux à Sejnane opérant dans les secteurs agricole et artisanal sont soutenues et accompagnées tout au long de l’année 2018 par un nouveau projet de développement communautaire intitulé “pour une meilleure autonomisation économique des femmes de Sejnane”.

Ce projet, cofinancé par la Finlande, est mis en œuvre par l’association FACE Tunisie (Agir contre l’exclusion) en partenariat avec les ministères de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche (à travers le bureau d’appui à la femme rurale), de la Femme, la Maison de culture de Sejnane et les autorités locales de la région.

Après le démarrage des sessions de diagnostic, de vulgarisation et d’étude des besoins, en février 2018, ces 150 femmes agricultrices et artisanes ont montré leur volonté de changement de leur situation économique et pour la professionnalisation de leurs activités de production et de commercialisation d’articles divers.

Selon Zahra Ben Nasr, présidente de FACE Tunisie, «le projet vise à encourager les femmes de Sejnane et à les accompagner dans la création d’activités génératrices de revenus, à renforcer leurs capacités techniques et entrepreneuriales, à structurer leurs activités en chaînes de valeur en valorisant les produits de terroir et à les appuyer dans la commercialisation et l’accès aux marchés».

Trois spécialités ont été retenues par le projet, à savoir la distillation des plantes aromatiques et médicinales (une trentaine de femmes en sont bénéficiaires), le tissage du tapis et du Klim traditionnel (une vingtaine de femmes) et la poterie de Sejnane (une centaine).

Des ateliers de formation et d’accompagnement sont prévus au cours du deuxième semestre 2018 afin d’assurer un développement qualitatif et quantitatif des produits, le respect des normes de commercialisation, la collaboration et la structuration en entités économiques et la participation à des foires et expositions régionales et nationales.

Une plateforme numérique de vente en ligne est également envisagée par le projet.

D’après communiqué