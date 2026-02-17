L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a exprimé, hier lundi, son rejet, de principe, de la proposition de loi n°104 de 2025 relative à la retraite anticipée volontaire des femmes (50 ans) dans le secteur privé sans condition de trois enfants appelant à son retrait immédiat.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’ATFD considère que cette proposition de loi s’oppose au principe d’égalité femmes-hommes, freine la carrière professionnelle des femmes et les prive d’avancer et d’accéder aux postes de décision.

D’après l’association, cette proposition porte aussi atteinte au droit à un travail décent en transformant le caractère « volontaire » en forme de pression indirecte, dans un contexte de précarité persistante pour de nombreuses salariées du secteur privé.

Par ailleurs, l’ATFD estime que l’élargissement de l’accès à la retraite anticipée pourrait accentuer les difficultés financières des caisses sociales, notamment la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), en raison du risque d’épuisement de ses ressources.

Selon la même source, la recherche de solutions à la crise économique ou au chômage masculin ne peut se faire au détriment des droits des femmes ni par leur exclusion de l’emploi.

Elle a, dans contexte, appelé à l’ouverture d’un débat national associant partenaires sociaux, société civile et institutions publiques afin d’engager une réforme équitable et inclusive du régime de retraite et de la sécurité sociale.