La Bourse de Tunis a clôture la séance du lundi 30 juillet en hausse, avec une progression de 0,19% du Tunindex, à 8.324,30 points dans un volume d’échanges de 11,625 MDT.

Le titre UIB a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 2,491 MDT de ses capitaux terminant à 32,02 D, soit une augmentation de 2,66%.

A la Hausse, le titre TUNINVEST s’est monnayé à 7,50 D, soit une croissance de 5,93%, suivi par AMS qui a augmenté de 4,49% à 0,93 D; SOTETEL réalise un gain de 4,27% à 3,90 D.

Dans le vert, les titres UBCI et UADH ont gagné respectivement 3,70% et 3,03% pour clôturer à 23,50 D et 1,70 D.

A la baisse, ASSURANCE SALIM a chuté de 4,36% à 26,30 D, suivi par ASSAD qui s’est monnayé à 10,02 D, soit un déclin de 3,74%; SOTUVER a régressé de 3,41% à 8,20 D.

Dans le rouge, les titres TUNISIE LEASING et SOTRAPIL ont cédé respectivement 2,95% et 2,794% à 19,02 D et 15,48 D.