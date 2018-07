Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) sera prochainement rebaptisé “Centre de développement des exportations” (CDE), et œuvrera à attirer et encadrer les petites entreprises pour leur accès aux marchés extérieurs, en plus de son rôle actuel consistant à accompagner les sociétés à s’orienter vers les marchés. C’est ce qu’a déclaré, lundi 30 juillet, le directeur général par intérim du CEPEX, Samir Azzi.

S’exprimant à l’occasion de l’ouverture de la Journée économique annuelle qui se tient en marge de la 36ème édition des chefs des missions diplomatiques et consulaires de Tunisie à l’étranger, Azzi a ajouté que l’étude réalisée par le bureau d’études Ernst Young, moyennant une enveloppe de cinq millions de dinars, a défini les secteurs compétitifs pour la Tunisie et les marchés d’accès.

En outre, le CEPEX jouera un rôle avant-gardiste dans le développement des exportations avec le soutien des missions diplomatiques tunisiennes à l’étranger.

Il a fait remarquer que l’accord conclu il y a trois ans entre le ministère des Affaires étrangères et celui du Commerce a permis d’établir des relations à même de promouvoir les exportations tunisiennes. C’est dans ce cadre que 26 opérations de commercialisation ont été effectuées, en dépit de certaines carences en matière d’exécution des programmes d’intervention.

Cet accord, a-t-il dit, sera révisé en coordination avec le département des Affaires étrangères, de manière à augmenter le volume des exportations tunisiennes.