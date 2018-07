Et TTS devint la première agence de voyage réceptive au monde à recevoir la certification Cristal «Security Check» de Cristal International Standards.

Acteur incontournable du tourisme tunisien depuis 50 ans, TTS, agence de voyage réceptive (représentant général du deuxième tour opérateur mondial Thomas Cook), demeure fidèle aux principes de base de sa création, à savoir toujours fournir le meilleur service aux clients.

Consciente des difficultés dont les risques sécuritaires allaient affecter le secteur, TTS a très tôt entrepris les démarches nécessaires pour se doter des outils les plus efficaces afin d’assurer la sécurité de ses clients qui s’inscrit dans une démarche globale de satisfaction de ses clients et de ses partenaires.

Après quelques mois d’efforts intensifs, la société reçoit aujourd’hui la prestigieuse certification Cristal de sécurité, décernée par la société britannique Cristal International Standards.

La valeur de cette certification de sécurité se justifie par les références de l’organisme certificateur qui est le partenaire officiel de la FTO (Fédération internationale des tours opérateurs).

Une réputation internationale

Cristal International Standards fournit un logiciel spécifique et un service d’audit pour plus de 80 meilleures chaînes hôtelières dans le monde afin de les aider à respecter les normes internationales aux différents endroits du globe.

Fait remarquable, la certification de sécurité obtenue par TTS est une première dans la mesure où l’agence Cristal International Standards est bien plus spécialisée dans les audits de sécurité des hôtels. Parmi ses clients, figurent plusieurs enseignes prestigieuses internationales telles que Four Seasons, Sheraton, Marriott, Corinthia Hotels, Iberostar Hotels & Resorts, Radisson Hotels, et en Tunisie, TTS Hotels, la chaîne Marhaba et les hôtels de la chaîne Golden Tulip.

En acceptant de modifier et adapter les critères de son audit à une agence de voyage, Cristal International Standards fait aujourd’hui de TTS agence réceptive la première agence au monde à recevoir la certification de sécurité Cristal «Security Check».

La cérémonie de remise de la certification a eu lieu au siège de TTS en la présence de Karim Milad -PDG du groupe TTS-, Abdessattar Badri -DGA de TTS agence de voyages Réceptive-, Dr Chaker Heni -directeur du bureau Cristal International Standards en Tunisie-, Jabeur Ben Attouch -président de la FTAV.

Une nouvelle culture d’entreprise

S’adaptant aux nouvelles exigences du marché, TTS travaille depuis trois ans à intégrer cette nouvelle culture d’entreprise qui consiste à faire prendre conscience à toute son équipe qu’une agence de voyage, dans le sens agence réceptive du terme, ne peut plus se contenter uniquement d’assurer un transfert ou une excursion Avec des Tour-opérateurs de plus en plus exigeants, l’agence doit être en mesure d’assurer la qualité, le confort et surtout la sécurité.

L’absence de retour sur investissement résultant de l’obligation de réduction des charges pour demeurer concurrentiels, n’a pas fait fléchir la décision de TTS d’opter pour une stratégie basée sur la sécurité du client. Malgré la complexité de la gestion de la sécurité de ses trois grands parcs de véhicules sis à Sousse, Hammamet et Djerba et ses trois succursales qui entre arrivées, départs, excursions et circuits, projettent de transporter de plus d’un million de personnes en 2018, la certification au niveau des trois parcs a été une réussite dès le premier audit avec un score de 81%. «Le fait que TTS obtienne sa certification dès le premier Audit prouve la valeur du travail préalablement accompli en interne avant l’intervention de Cristal», a précisé à cet effet Dr Chaker Heni.

L’idée est donc de continuer à hausser toujours plus le niveau de la qualité des prestations, véritable valeur ajoutée qui constitue un atout commercial majeur.

Un enjeu stratégique

Le Groupe TTS a misé sur la sécurité au niveau de ses différentes entités, en commençant par TTS Hotels (sa propre chaîne hôtelière) suivie par TTS Transport.

Il est à noter qu’au sein du groupe, le contrôle de la sécurité est une fonction support grandissante dans tous les établissements et particulièrement dans le secteur touristique.

«Si on veut regagner la confiance des clients internationaux, faire revenir tous les tours opérateurs internationaux et booster ainsi le tourisme tunisien, hôtels et agences doivent effectivement se conformer aux normes et règles internationales de sécurité», a déclaré Karim Milad, lors de la cérémonie.

Selon le président du groupe, l’enjeu pour TTS est d’associer la Fédération tunisienne des agences de voyages –la FTAV- à une opération de mise à niveau des autres agences de voyages afin de redorer l’image du pays. «Dans l’intérêt commun tous les acteurs du secteur, la FTAV doit encourager toutes les agences de voyages pour qu’elles mettent en place les procédures de sécurité afin de regagner la confiance des Tours Opérateurs et redonner à la Tunisie sa valeur de destination stratégique», a précisé à cet effet Mr. Karim Milad.

TTS Group :

Fort d’une expérience de 50 ans, le groupe TTS est classé parmi les 10 meilleurs groupes en Tunisie ; un leader incontesté en tant que réceptif opérateur avec une flotte de 150 véhicules, 1 million de clients traités -entre transferts, excursions et circuits- et une chaîne hôtelière de 6 hôtels avec une capacité de 5.000 lits.

Le groupe est aussi un élément clé du secteur de l’aéronautique tunisien à travers nouvelair, la première compagnie aérienne privée en Tunisie.