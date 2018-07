Réuni lundi 23 juillet au Bardo sous la présidence du président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, le bureau de l’ARP a décidé de tenir une séance plénière les 26, 27 et 28 juillet pour l’examen des projets de loi suivants:

– Projet de loi n°53-2018 relatif à la clôture du budget de l’Etat pour l’exercice 2016,

– Projet de loi n°41-2018 relatif à l’approbation de l’accord entre la République tunisienne et la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement concernant l’établissement du bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique du nord,

– Projet de loi n°30-2018 relatif au registre national des institutions.