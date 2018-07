Un accord de partenariat portant actualisation de l’accord cadre pour le développement de la formation professionnelle et la promotion de l’employabilité a été conclu, vendredi, entre le ministère de la défense et le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi.

De nouveaux centres et spécialités de formation militaire seront créés, outre l’octroi de postes de formation au profit des diplômés du supérieur au sein des centres de formation professionnelle relevant du ministère de la défense, conformément au nouvel accord, qui remplace l’ancien accord conclu entre les deux parties le 18 décembre 1988, en matière de la formation professionnelle.

“La mise à la disposition des diplômés du supérieur de postes de formation s’inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux ministères”, a affirmé le ministre de la défense, Abdelkrim Zbidi.

Les dix centres de formation professionnelle relevant du ministère de la défense n’atteignent que 75% de leur capacité d’accueil, a précisé Zbidi, signalant qu’ils enregistrent un nombre de 350 postes vacants par an.

De son côté, le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi, Faouzi Abderahmane a mis en valeur cet accord, précisant qu’il offre aux jeunes diplômés du supérieur la possibilité d’adhérer aux centres de formation militaire.