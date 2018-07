La Société NEW BODY LINE publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 2éme trimestre 2018.

NEW BODY LINE a réalisé un chiffre d’affaires au 2ème trimestre 2018 de 1 776 147 DT, contre 1 586 171 DT pour la même période en 2017, soit une évolution trimestrielle d’environ 12%, essentiellement expliquée par une progression du chiffre d’affaires des produits basiques de +62.53%.

Durant le 2ème trimestre 2018, NEW BODY LINE a travaillé avec 16 clients dont 2 locaux et 14 étrangers et a entrepris les principales actions commerciales suivantes :

• Participation à un salon de vêtement technique en France

• Participation à une mission B to B sur le marché Russe

• Multiples visites de clients (porte à porte) et de fournisseurs pour bien consolider les

relations d’affaires.

2. Investissements

La société NBL n’a quasiment pas réalisé d’investissements courant le 2ème trimestre 2018.

3. Endettement

La société NBL maintient toujours son niveau d’endettement à LMT à zéro et dispose d’une

trésorerie largement excédentaire générant des produits de placement substantiels.