La coopération Tunisie-UE, l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) et les réformes fiscales et économiques opérées par la Tunisie ont été au centre d’une rencontre, mardi, au parlement, entre les membres de la commission des droits, des libertés et des relations extérieures et les membres de la commission des Affaires étrangères du parlement européen.

Selon un communiqué de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), la rencontre a porté sur les défis socio-économiques auxquels fait face la Tunisie et la nécessité d’associer la classe politique et la société civile au projet d’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA).

“L’appui de l’Union européenne à la Tunisie dans ce domaine a été évoqué”, d’après la même source.

Les membres de la délégation européenne ont insisté sur la nécessité de parachever les actions entreprises par la Tunisie dans le domaine sécuritaire, citant à ce propos, la sécurisation des frontières et la mise en place d’une stratégie efficiente en matière de lutte antiterroriste.

Autres questions soulevées lors de cette rencontre, l’émigration irrégulière et les moyens d’y faire face outre le renforcement des droits humains.

De leur côté, les membres de la commission des droits, des libertés et des relations extérieures ont souligné l’importance des projets de lois, récemment, adoptés par le parlement notamment dans le domaine des droits de l’homme.