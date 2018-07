La première stratégie quinquennale de coopération entre la Tunisie et la Banque européenne de reconstruction et de développement (2018/2023) est le principal thème débattu, vendredi 13 juillet, lors d’un entretien entre le ministre tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, et le vice-président de la BERD, Pierre Heilbronn.

L’entretien s’est déroulé en présence de Janet Heckman, directrice exécutive pour la région du Sud et de l’Est de la Méditerranée, et Antoine Salle de Chou, directeur du bureau de la BERD à Tunis.

Selon un communiqué du département du Développement, cette stratégie se base, essentiellement, sur l’encadrement de la coopération en vue d’appuyer la compétitivité de l’économie tunisienne et des secteurs à forte employabilité, en particulier l’agriculture, l’industrie, le secteur bancaire et les PME.

Les domaines de coopération entre la Tunisie et la BERD ont également été examiné lors de cette entrevue, en particulier dans les secteurs du transport, de l’énergie et de l’assainissement, ainsi que des projets à mettre en place au cours de la période à venir.

A cette occasion, Ladhari a exprimé sa satisfaction quant au niveau de coopération entre la Tunisie et la BERD durant ces dernières années, et le rôle que celle-ci joue en vue de soutenir le secteur privé.

Ladhari s’est félicité de la contribution effective de la Banque dans l’organisation d’un Forum international de haut niveau sur le partenariat entre les secteurs public et privé, prévu pour le 18 septembre 2018 à Tunis.

De son côté, Heilbronn a mis l’accent sur les réformes économiques engagées par la Tunisie afin d’impulser l’investissement interne et externe, soulignant à cet égard la volonté de son organisation de soutenir le secteur privé tunisien et de financer les projets publics programmés dans le cadre du plan quinquennal 2016/2020.