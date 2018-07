Le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, a examiné avec l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Daniel Robinson, et les deux chargés du programme de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), Peter Riley et Adam Trowbridge, les programmes de coopération bilatérale financés par les Etats-Unis en Tunisie.

Selon un communiqué publié lundi 9 juillet par le ministère, les deux parties ont également examiné les mécanismes à mobiliser, durant la deuxième phase du projet “Réforme du secteur d’affaires et de compétitivité” (Business Reform and Competitiviness Project -BRCPII) mis en place par l’USAID et dont la finalité est de renforcer la compétitivité des entreprises, de créer de nouveaux postes d’emploi et de développer le climat d’affaires.

Les deux parties ont pris connaissance, aussi, de l’avancement du programme “Machrou3i”, qui vise à renforcer l’esprit de l’entrepreneuriat. Ce projet a déjà démarré dans 8 gouvernorats: Gafsa, Kébili, Médenine, Tataouine, Sidi Bouzid, Kasserine, Kairouan et Le Kef.

Robinson a souligné, à cette occasion, la détermination de son pays à réaliser plusieurs projets en Tunisie, en vue d’améliorer la compétitivité du secteur privé, ainsi que de mobiliser l’appui nécessaire à la création de nouveaux postes d’emploi, dans le cadre de la coopération économique entre les deux pays.