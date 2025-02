Dans un post publié sur LinkedIn, Sami Ayari met en lumière l’influence croissante d’Elon Musk et de Donald Trump dans la redéfinition des structures de pouvoir aux États-Unis. Musk a récemment pris le contrôle du système de paiements du Bureau des services fiscaux, un levier stratégique essentiel. En parallèle, Trump amorce le démantèlement de l’USAID, marquant un tournant vers une gouvernance plus directe et pragmatique. Cette dynamique pourrait inspirer d’autres dirigeants à travers le monde, poussant des pays comme la Tunisie à repenser leur modèle de développement en misant sur leurs propres ressources et compétences.