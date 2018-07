L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé à la mise en place d’une stratégie nationale globale de lutte contre le terrorisme et à la sécurisation des zones frontalières à travers une stratégie militaire claire et des programmes de développement durable.

En réaction à l’attaque terroriste survenue dimanche 8 juillet à Ain Soltane dans le gouvernorat de Jendouba, ciblant des membres de la Garde nationale, l’UGTT à dit “suivre de près cet événement douloureux”…

Dans un communiqué rendu public dimanche, l’UGTT pointe du doigt “les complices des terroristes, les réseaux de financement, de soutien, d’enrôlement et d’envoi (de jeunes dans les zones de conflit). Elle souligne la nécessité de faire face à ceux qui justifient le takfirisme et appellent au retour des terroristes qui étaient partis en Libye, en Syrie et en Irak, au nom de la repentance.

Pour la centrale syndicale, les institutions sécuritaire et militaire doivent rester à l’abri des tiraillements et de l’instrumentalisation politique et dotées des équipements nécessaires pour défendre l’intégrité et la souveraineté du pays.

“Cette attaque terroriste survient dans une conjoncture marquée par une crise politique, une situation de paralysie politique quasi-totale et des rumeurs contre l’appareil sécuritaire provoquant un état de relâchement et la dispersion des efforts et des forces”, regrette l’UGTT. Cette situation a profité aux groupes terroristes qui se sont employés à approfondir la crise, à nuire à la saison touristique, à saper le moral des sécuritaires et des militaires et à détourner l’attention des Tunisiens des questions sociales et économiques urgentes, prévient l’UGTT.

La centrale syndicale appelle à “la résolution de la crise politique, au changement du gouvernement et à la désignation d’un chef de gouvernement devant former un cabinet compétent capable de faire face aux problèmes et de trouver des solutions pour une sortie de crise dans tous les domaines dont le volet sécuritaire”.