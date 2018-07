Vingt ans après, l’Equipe de France de football se dirige lentement mais sûrement vers un nouveau sacre. Certes, d’ici là la route sera longue, notamment en demi-finale face une énorme équipe belge qui a éliminé le Brésil, vendredi 6 juillet à Kazan, mais ces jeunes français ont du talent… et de la chance.

En éliminant l’Argentine (4-3) et l’Uruguay (2-0), respectivement en 8e de finale et en ¼ de finale à un intervalle de six jours, l’EDF affine son jeu et semble plus déterminée à aller au bout de la victoire finale.

Alors, est-ce que la boîte de développement des jeux FIFA, Electronic Arts, donnant la victoire à la France, aura raison ? On n’en est pas encore là, mais sachez toutefois que cette «firme est connue pour donner des pronostics, souvent corrects, via le biais de ses jeux de sport».

Selon le site geeko.lesoir.be, «… la France sera nommée gagnante et se retrouvera en finale face à l’Allemagne. Antoine Griezmann recevra le soulier et le ballon d’or. La Belgique, de son côté, devrait se défaire de la Pologne et du Brésil pour se hisser en demi-finale, et perdre son duel contre la France 1-2».

Mais, comme l’aurez constaté, une partie de ces pronostics est déjà fausse : l’Allemagne n’a même pas franchi le premier tour, la Belgique n’a pas rencontré la Pologne –mais a éliminé le Brésil et rencontrera la France non pas en finale mais en demi-finale, etc.

Grâce à leur victoire face à la Seleçao, certaines donnent déjà les Diables rouges grands favoris. Certes, mais à l’analyse de leurs deux derniers matches (face au Japon en 8e et le Brésil en 1/4), on peut que les Belges ont gagné parce qu’ils avaient en face d’eux deux équipes “faibles”…

En effet, après leurs victoires respectives face à l’Uruguay et au Brésil, Français et Belges ont rendez-vous mardi 10 juillet à Saint-Pétersbourg pour une demi-finale qui s’annonce palpitante entre les deux pays voisins… pour un billet pour la finale.

TB