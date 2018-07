La ministre de la Jeunesse et des Sports, Majdouline Cherni, a assuré que son département a adressé une correspondance à la Fédération tunisienne de football l’invitant à lui remettre un rapport administratif, financier et technique détaillé sur la participation de la sélection tunisienne à la Coupe du monde 2018 en Russie.

“Une commission spécialisée se chargera de l’examen du rapport avant de prendre les mesures requises en cas de mauvaise gestion financière et administrative avérée”, a ajouté la ministre lors d’une séance de dialogue au Parlement tenue vendredi 6 juillet en présence de 43 députés.

Selon elle, les données et les informations relatives au ministère et aux différentes structures qui en relèvent doivent être sollicitées auprès des sources officielles et que les informations relayées via les réseaux sociaux risquent d’induire en erreur l’opinion publique.

Un salaire brut mensuel de 40.000 pour Maaloul

Cherni affirme que les fonds alloués à la préparation des éliminatoires de la Coupe du monde en Russie 2018 sont de l’ordre de 4,2 millions de dinars dont une contribution du ministère de 573.000 dinars.

S’agissant du sélectionneur national, la ministre a indiqué que sur la base du contrat d’objectifs établi, Nabil Maaloul toucherait un salaire mensuel brut de 40.000 dinars.

Lutte contre la corruption…

Pour ce qui est de la situation générale dans le domaine du sport de la jeunesse, Majdouline Cherni a fait état de difficultés qui persistent depuis plusieurs années, expliquant que son département a donné la priorité absolue à la lutte contre la corruption en prenant un ensemble de mesures préventives et de sanctions.

“Le ministère a, notamment, procédé à la dissolution de 5 bureaux fédéraux pour corruption, au renvoi de plusieurs dossiers devant la Cour de discipline financière et judiciaire et à une inspection approfondie au sein de la FTF depuis 2016 dont on attend toujours le rapport final”, a précisé Majdoline Cherni.

La Fédération tunisienne de volley-ball fait, également, selon la ministre, l’objet d’une inspection et d’un rapport et “des mesures seront prises si une mauvaise gestion financière et administrative en son sein était confirmée”.

Contrat par objectifs avec des sportifs…

Sur un autre plan, Cherni a indiqué que 41 sportifs d’élite ont bénéficié de contrats à objectifs et que le ministère “traite cette question en toute transparence du fait qu’il s’agit de l’argent public”.

Concernant le déplacement en Russie, organisé par le département au profit 24 jeunes des différentes régions du pays, et de la polémique qui s’en est suivie, Cherni a expliqué qu’un contrat a été conclu avec une société spécialisée laquelle avait présenté la meilleure offre avant de faillir à ses engagements, précisant qu’une enquête a été ouverte et que des sanctions seront prises.