La Bourse de Tunis débute la séance de vendredi, dans le vert. Le TUNINDEX affiche une légère hausse de 0,09 %, avec 8 100,40 points dans un volume total de 0,668 MD, selon MCP.

Dans le vert, le titre SOPAT, grimpe de 3,55% à 1,75 D (Dinar) suivie par MONOPRIX et SOTETEL qui gagnent respectivement 3% et 2,07% à 11,33D et 3,93D.

A la baisse, TAWASSOL GROUP HOLDING a chuté de 2,77 % à 0,35D tout comme les titres ENNAKL et ELECTROSTAR qui baissent respectivement de 2,43% et 2,12% à 12D et 2,30D.