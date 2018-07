Le Syndicat des agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI) appelle les autorités du tutelle à intervenir d’urgence pour le paiement des sommes dues aux agriculteurs au titre des récoltes à cause du non paiement de ces montants par la Société mutuelle centrale de services agricoles “suite à des défaillances techniques avec la Banque nationale agricole (BNA) et la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Il s’inquiète des répercussions de ce retard sur ses adhérents.

Dans un communiqué publié jeudi 5 juillet, le SYNAGRI souligne que le problème concerne notamment les gouvernorats de Kairouan, Siliana, Jendouba, Zaghouan, Bizerte, Ariana et Béja.