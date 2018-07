La Bourse de Tunis termine la séance du jeudi sur une note positive où le Tunindex a gagné 0.26 % enregistrant 8093.14 points dans un volume d’échanges de 4.015MTND, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le Titre TPR a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 1.026 MTND à 5.27 TND, tout en faisant du surplace.

A la hausse, le titre SOPAT s’est monnayé à 1.67 TND, soit une montée de 4.37% suivi par TELNET qui a augmenté de 3.41 % à 10.60 TND. Le titre MONOPRIX, quant à lui, a réalisé un relèvement de 2.89% clôturant la séance à 11 TND.

Dans le vert, les titres MPBS et CIMENTS DE BIZERTE ont gagné respectivement 2.68 % et 2.64% pour clôturer à 3.44 TND et 2.72TND.

A la baisse, le titre ATTIJARI LEASING a chuté de 2.70% à 18 TND suivi par GIF FILTER qui s’est monnayé à 1.37 TND, soit un déclin de 2.14%. Le titre SAM quant à lui a réalisé une détérioration de 2.11 % à 3.24 TND, a indiqué MCP.

Dans le rouge, les titres CELLCOM et TUNISAIR ont réalisé un amoindrissement respectif de 2.02% et 1.81% à 1.94 TND et 0.540TND.