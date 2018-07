La 13ème édition du Salon international de l’investissement agricole et de la technologie “SIAT 2018″ se tiendra du 10 au 13 octobre 2018, au palais des expositions du Kram à Tunis.

Organisée à l’initiative de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), ce salon constitue une vitrine des technologies agricoles et de la pêche et un carrefour où se rencontrent producteurs agricoles, pêcheurs, hommes d’affaires, industriels, armateurs, fournisseurs et chercheurs.

Selon un communiqué de l’APIA, cet événement offre des opportunités pour promouvoir les produits agricoles locaux, l’objectif étant de développer leurs exportations.

SIAT 2018 occupera plus de 10.000 m2 qui seront aménagés pour exposer les équipements et les mécanismes de production, outre l’organisation des stands pour les prestataires des services, des structures de financement et d’encadrement…

En marge de cette nouvelle édition, l’APIA organisera un forum international sur les orientations futures du secteur agricole et une journée de partenariat entre les opérateurs tunisiens et leurs homologues des pays frères et amis, en plus d’ateliers scientifiques et de présentations techniques.

La 13ème édition du salon ” SIAT 2018 ” sera marquée par la programmation, pour la première fois, d’un concours dans les technologies modernes dans le secteur agricole.

En ce qui concerne la participation étrangère à cet événement, l’APIA a indiqué que plusieurs sociétés allemandes, italiennes, françaises, espagnoles, suisses, turques, saoudiennes et égyptiennes ont déjà confirmé leur participation à cette manifestation.