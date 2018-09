Des experts et spécialistes tunisiens et étrangers exposent, du 10 au 13 octobre prochain, dans le cadre du Salon international de l’investissement agricole et de la technologie “SIAT 2018”, de nouvelles applications pour le développement technologique de l’agriculture dans le monde.

Ces nouvelles techniques pourraient contribuer à la promotion de l’agriculture tunisienne.

Un appel est adressé par l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) aux agriculteurs et professionnels pour être présents au cours de cette exposition lors de laquelle ces applications et techniques seront vulgarisées.

Ainsi, l’entreprise “Chahtech”, spécialisée dans l’économie d’eau d’irrigation, présentera, le jeudi 11 octobre 2018, une nouvelle technique du réseau d’irrigation souterraine.

Le vendredi 12 octobre sera consacré à la présentation des résultats du projet tuniso-italien “umbria” dans le domaine de l’alimentation des vaches.

L’Office de l’élevage et du pâturage (OEP) va présenter, lui aussi, “le système national d’identification et de traçabilité animales”, alors que la production d’engrais biologiques sera à l’ordre du jour le 13 octobre.

Le Salon international de l’investissement agricole et de la technologie “SIAT 2018” se tiendra du 10 au 13 octobre 2018 au palais des expositions du Kram. Cette édition, qui enregistrera la présence d’un nombre important d’exposants locaux et internationaux, sera marquée par l’instauration de “l’agriculture intelligente”.