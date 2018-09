L’Agence de promotion agricole (APIA) envisage d’organiser, en marge du Salon international de l’investissement agricole et de la technologie “SIAT’2018” (10-13 octobre 2018), un concours national sur les solutions TIC appliquées à l’agriculture “GREEN’TIC”.

L’idée du concours, indique l’APIA sur son site électronique, est la promotion et l’expansion des TIC dans le secteur agricole pour une agriculture moderne appliquant des technologies de pointe, pour un rendement meilleur et une position concurrentielle sur le marché.

Ce concours est une opportunité pour tous les détenteurs de projets TIC d’apporter une amélioration ou une nouveauté à l’exploitation agricole, à l’agriculteur, au consommateur, au marché par rapport à son environnement concurrentiel, en somme à toute la chaîne de valeur agricole, précise l’APIA sur son site web.

Les projets finalistes, qui seront au nombre de 10, concourront et exposeront leurs projets de solutions lors dudit salon. Et seulement trois projets seront sélectionnés par un jury, le 12 octobre 2018, lors du Salon.

Trois prix leur seront décernés au cours d’une cérémonie qui se tiendra le même jour. Le 1er prix est doté de 10.000 dinars, 7.000 dinars et et 5.000 dinars pour les 2ème et 3ème gagnants.

La valeur de ces prix est accordée en nature (des cycles de formation, matériel pour la concrétisation du projet…).