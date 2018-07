Le porte-parole du gouvernement, Iyed Dahmani, a démenti les informations selon lesquelles le gouvernement britannique aurait financé “une campagne médiatique contre les manifestations” pour le compte du gouvernement tunisien.

Le gouvernement tunisien n’a conclu de contrat avec aucune agence de publicité dans ce sens, a-t-il affirmé dans un communiqué de la présidence du gouvernement rendu public mardi 3 juillet.

Il a précisé que la coopération entre la Tunisie et le Royaume-Uni s’effectue dans le cadre des conventions de coopération et des mémorandums d’entente signés entre les deux pays.

Ces conventions concernent plusieurs domaines et s’inscrivent dans le cadre de la coopération technique et technologique, a-t-il expliqué. Aucun accord bilatéral ne se rapporte de quelque façon que ce soit au traitement des mouvements de protestation sociale dans le pays, lit-on de même source.

Le journal britannique “The Guardian” a récemment écrit dans un article que le gouvernement britannique a financé une campagne médiatique pour le compte du gouvernement tunisien après les mouvements sociaux contre la loi de finances qui ont eu lieu dans différentes régions du pays en janvier 2018.

Le journal a ajouté que le gouvernement s’est engagé avec une agence de publicité internationale afin de mener une campagne ciblant les Tunisiens âgés entre 18 et 35 ans. Cette campagne a pour objectif de les sensibiliser au rôle du gouvernement dans la planification et l’exécution des réformes économiques entreprises dans le cadre d’un plan soutenu par le Fonds monétaire international pour réduire le déficit budgétaire et renforcer le développement économique en Tunisie.

Cette agence de publicité est connue pour avoir mené de fortes campagnes politiques pour le parti conservateur britannique.