La cheffe du gouvernement, Sara Zaafrani Zenzri, a appelé jeudi à des solutions immédiates pour surmonter les obstacles freinant l’avancement des projets publics et des investissements privés, lors d’un Conseil des ministres tenu au Palais de la Kasbah, au nom du président Kaïs Saïed.

La cheffe du gouvernement a exhorté les responsables de l’administration, aux niveaux central, régional et local, à intensifier leurs efforts afin de traiter les dossiers « dans les plus brefs délais » et de répondre aux demandes des citoyens dans les délais légaux, selon un communiqué.

Elle a insisté sur la nécessité de motiver précisément toute décision de refus.

Le Conseil des ministres était consacré à l’examen de plusieurs projets de lois et de décrets à caractère social, économique et d’investissement.

La cheffe du gouvernement a souligné l’importance de moderniser le cadre législatif et d’accélérer l’adoption de textes adaptés aux défis actuels, répondant notamment aux attentes des jeunes.

Évoquant la « révolution législative » prônée par les autorités, Zenzri a plaidé pour une rupture avec les solutions traditionnelles, estimant que la Tunisie a besoin à la fois de nouvelles lois et de responsables capables de les appliquer « avec loyauté, intégrité et esprit patriotique ».

Elle a affirmé que cette révolution législative ne pourra aboutir sans une transformation des mentalités et une « révolution culturelle », condition, selon elle, d’une meilleure gestion des services publics et d’une amélioration de la qualité des prestations offertes aux citoyens.