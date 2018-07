Une séance de travail s’est tenue, mardi 3 courant, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) entre une délégation de la Commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées et une délégation de l’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes).

La réunion a porté sur les pas franchis sur la voie de l’égalité entre les femmes et les hommes en Tunisie ainsi que sur le dossier des libertés et des principaux textes juridiques y afférents.

La représentante du Bureau régional d’ONU-Femmes, Leila Rahoui, a, à cette occasion, fait part de la disposition de coopérer avec l’ARP dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes et la question des libertés en mettant à la disposition de la Tunisie des experts lors de l’examen de certains textes législatifs ou de réunions entre des membres de la Commission et des représentants d’ONU-Femmes.

Elle a salué les efforts déployés par l’ARP pour accélérer la promulgation de lois garantissant les droits des femmes, comme la loi contre la violence à l’égard des femmes, soulignant le souci d’ONU-Femmes de suivre les progrès enregistrés en Tunisie dans ce domaine.

Pour leur part, les membres de la commission se sont déclarés prêts à mettre en place un programme d’action avec ONU-Femmes, soulignant que la formation d’un groupe de travail composé de parlementaires tunisiennes est l’une des priorités de la commission.

Ils ont souligné la nécessité de s’inspirer des expériences comparatives à cet égard, exprimant la volonté de promouvoir la coopération avec ONU-Femmes à travers l’élaboration de programmes de formation et d’un plan d’action permettant d’enrichir le travail de la commission et des femmes parlementaires tunisiennes.