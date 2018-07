La “Ligue Mandela pour la paix et le développement” a tenu, dimanche 1er juillet dans la ville de Douz (gouvernorat de Kébili), une conférence de presse pour annoncer l’organisation en Tunisie de la “Journée mondiale de la culture africaine”, et ce pour le 24 janvier 2019 à la Cité de la culture à Tunis, puis les 26 et 27 janvier à Douz.

Le président de la Ligue, Wadii Ben Ali, a fait savoir que l’idée d’organiser cette manifestation est de célébrer la culture africaine dans toute sa diversité dans les pays du continent africain et à l’échelle mondiale. L’objectif étant d’accorder à la culture du continent africain la place qu’elle mérite, surtout que l’Afrique est considérée comme le berceau de toutes les civilisations et regorge de compétences et de potentialités dans les différents domaines, notamment dans le secteur culturel.

Le démarrage de cette manifestation se fera à partir de la Cité de la culture où seront accueillis les invités, notamment des personnalités diplomatiques et culturelles de plusieurs pays africains. Le programme prévoit des conférences et des soirées artistiques.

Par la suite, la destination Kébili sera une occasion pour faire connaître cette région du sud tunisien et de la promouvoir comme destination touristique en Tunisie.

Cette manifestation culturelle, ajoute Wadii Ben Ali, constituera une occasion pour renforcer les relations de rapprochement entre les pays africains et donner une image exemplaire de la Tunisie en tant que terre de paix, de joie et de civilisations.

Il a, par ailleurs, tenu à rappeler que cette célébration est une concrétisation de la décision prise lors du sommet africain en 2006 qui énonce la célébration de la culture africaine à l’échelle internationale, faisant savoir que le programme final vise également à mettre en avant le patrimoine culturel et touristique de la Tunisie.