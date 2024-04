Le président de la République Kaïs Saïed, a reçu, samedi, au palais de Carthage, le ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano.

Le chef de l’Etat a relevé “les liens civilisationnels de longue date qui unissent la Tunisie et l’Italie”, soulignant que les relations bilatérales sont “plus larges et globales que les approches traditionnelles”, lit-on, samedi, dans un communiqué de la présidence de la République.

Le président Saïed a encore souligné “la nécessité de faire bon usage du patrimoine culturel des deux pays en s’inspirant de leur histoire commune afin de consolider les relations humaines entre les peuples tunisien et italien”.

Dans ce contexte, il a rappelé “les vagues successives de migration des Italiens vers la Tunisie, en particulier depuis le 18ème siècle”.

Le chef de l’Etat a souligné que “l’accueil de l’Italie en tant qu’invité d’honneur de la Foire internationale du livre de Tunis traduit la profondeur des liens d’amitié et de coopération entre la Tunisie et l’Italie et ouvre la voie à des perspectives prometteuses pour le partenariat bilatéral dans le secteur culturel.”

Le président de la République a exprimé “la volonté de la Tunisie de lancer des initiatives conjointes en vue de booster la coopération culturelle, à travers notamment la création centre culturel tunisien en Italie, le renforcement des partenariats entre les institutions et les organismes culturels des deux pays, l’encouragement de la recherche scientifique et les applications technologiques dans le secteur culturel ainsi que l’échange d’étudiants et de chercheurs dans les différentes disciplines”.

Notons que l’Italie est l’Invitée d’honneur de la 38ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) qui se déroule du 19 au 28 avril 2024. Des écrivains et des éditeurs italiens sont réunis à Tunis autour d’un programme culturel sous le signe « l’âme méditerranéenne ».