Le Festival International de Poésie de Sidi Bou Saïd et l’Institut français de Tunisie (IFT) organisent, dans le cadre de la Journée “Rimbaud à l’affiche” , qui aura lieu le 25 avril 2024 à l’IFT, le concours « La lettre à Arthur » ouvert jusqu’au 19 avril inclus.

” La Lettre à Arthur: aujourd’hui 10 fois 17 ans” est une invitation adressées pour les plumes de moins de 18 ans pour écrire une lettre de pas plus de 700 mots à Arthur Rimbaud reconnu comme l’un des pionniers du symbolisme, mouvement littéraire et artistique de la fin du 19ème siècle. Son œuvre poétique aussi brève que sa vie, puisqu’il est mort à 37 ans, traverse les temps. Aussi beau qu’un mythe, il est une source d’inspiration pour plus d’un.

Le jury, composé de Manuel Sanchez, Cinéaste et Directeur du Festival les Rimbaud du cinéma, Francis Combes, poète et éditeur invité du Festival international de la poésie de Sidi Bou Said et Emna Louzyr, journaliste et poète, choisira trois lettres gagnantes qui seront lues en public devant les poètes invités lors de la 9éme édition du Festival International de Poésie de Sidi Bou Saïd, le 25 avril 2024.