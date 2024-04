La Tunisie sera présente au Salon International d’art contemporain dédié à la photographie et à l’image en mouvement en Italie MIA Photo Fair 2024 qui se tient du 11 au 14 avril à Milan, avec la galerie d’art contemporain A. Gorgi.

Pour sa première entrée à ce rendez-vous international dédié à la photographie contemporaine, la galerie Aicha Gorgi figure parmi 12 galeries en provenance d’Italie, Etats Unis d’Amérique, Egypte, Turquie, Iran et de l’Allemagne pour exposer dans la section “Au delà des frontières de la Méditerranée” qui propose des récits visuels pour raconter à travers la photographie la Méditerranée comme un pont vers la diversité.

La participation de la galerie est marquée par une sélection d’œuvres de trois artistes visuels Fakhri El Ghezal, Intissar Belaid et Moritz Hagedorn.

Le travail de Fakhri El Ghezal est basé sur la lumière qui surgit à travers des dispositifs de mémoire enfouie, de traces passées et révélées. Son travail a été présenté dans de nombreux festivals, foires et expositions internationales, dont les Rencontres africaines de la photographie à Bamako, le New Museum de New York, le MUCEM à Marseille.

Intissar Belaid explore différentes techniques en abordant des concepts tels que la perception et le temps, l’histoire humaine, ainsi que la mémoire collective et individuelle. Elle a participé à des résidences d’art en France et au Danemark et ses œuvres ont été présentées dans des galeries d’art internationales.

L’exploration photographique de Moritz Hagedorn (vivant et travaillant à Tunis) est marquée par une recherche constante d’expériences qui repensent le processus de création d’images interrogeant des concepts tels que l’authenticité et les trajectoires temporelles.

Fondée en 1988, la Galerie A. Gorgi a œuvré durant son parcours à faire découvrir de nouveaux talents, dans des expressions artistiques diverses et à créer une « pépinière » de créativité dans les orientations artistiques sur lesquelles repose la galerie. Peu à peu, elle s’est fait connaître pour ses expositions originales et inédites. Pour apporter une visibilité internationale aux artistes tunisiens, la Galerie participe à de nombreuses foires internationales d’art contemporain, telles que Abu Dhabi Art Fair, Investec Cape Town Art Fair, AKAA Paris, Art Brussels etc.