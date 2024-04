On apprend de source officielle que les travaux de réfection du stade olympique d‘El Menzah, entamés en juin 2022, continuent à traîner et que le contrat conclu avec l’entrepreneur chargé des travaux a été résilié.

Le ministère de l’équipement et de l’habitat en charge de ce projet a justifié cette décision par le retard monstre qu’accuse l’avancement de ce projet qui devait être réalisé en 29 mois pour un coût global de 30 MDT.

Tout le monde se rappelle la visite qu’avait effectuée, le 16 novembre 2023, le Président Kais Saied au chantier et au cours de laquelle il s’en était pris durement à l’entrepreneur chargé des travaux lui faisant assumer de nombreuses défaillances : retards, piètre qualité des matériaux employés…

A un certain moment on a cru que le problème serait résolu grâce au chinois. Lors de la visite du ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi (14,15 et 16 janvier 2024), en Tunisie, le gouvernement tunisien a présenté à la partie chinoise un certain nombre de projets sportifs pour investissement et financement dont la reprise des travaux de rénovation et d’aménagement du stade d’El menzah. Depuis silence radio.

