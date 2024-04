Le Président de la République, Kais Saied, a inauguré vendredi 19 avril 2024 au parc des expositions du Kram, la 38ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) placée sous le slogan « Va au-delà de ce que tu vois avec ton livre dans la main », extrait d’un poème en arabe, choisi en hommage au célèbre poète tunisien feu Mohamed Ghozzi.

Le Chef de l’Etat a été accueilli au parc des expositions du Kram par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargé de la gestion des affaires culturelles Moncef Boukthir, qui l’a accompagné pour une longue tournée dans les différents stands et pavillons de la foire.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de Hayel Al Fayoum ambassadeur de la Palestine en Tunisie, d’Alessandro Prunas, l’ambassadeur d’Italie, invitée d’honneur de cette édition ainsi que d’un bon nombre d’ambassadeurs de plusieurs pays participants et des représentants du corps diplomatique accrédités en Tunisie.

Kais Saied a parcouru plusieurs stands notamment du ministère des Affaires Culturelles et de la Défense nationale, du pavillon de l’Italie, ainsi que de stands de nombreux pays participants, dont l’Arabie Saoudite et le Sultanat d’Oman. Il a pris connaissance de récentes publications tunisiennes et arabes et de plusieurs ouvrages exposés et a conversé avec un grand nombre d’auteurs, d’éditeurs et d’exposants autour de leurs préoccupations et aspirations dans le secteur de l’industrie du livre et de l’édition.

Il s’est rendu par ailleurs aux stands des ministères de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, de l’éducation où il a conversé avec la ministre de l’éducation Saloua Abassi. Il a également parcouru les stands du ministère des technologies de la communication, du Centre de publication universitaire, de l’Institut Français de Tunisie (IFT) et de la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA, partenaire dans l’organisation de cette édition), outre un bon nombre de stands de maisons d’édition tunisiennes et arabes.

Le Chef de l’Etat s’est rendu au stand du bureau des Nations Unies en Tunisie, où il s’est informé des programmes de l’Organisation en matière de changements climatiques et de lutte contre la pauvreté ainsi que du rôle qu’elle joue dans plusieurs autres domaines notamment de la santé. Il a visité par la suite les stands du Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE), de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit Al-Hikma et de l’Alecso. Le chef de l’Etat s’est rendu également au pavillon de la Palestine présente dans cette édition avec une programmation spéciale autour de la résistance, l’identité et le patrimoine avec plusieurs auteurs palestiniens invités, ainsi qu’aux stands de l’Espagne et de la Russie qui affiche sa participation pour la deuxième année consécutive.

La FILT 2024 qui ouvre ses portes au grand public à partir de vendredi 19 avril pour se poursuivre jusqu’au 28 avril courant, enregistre la participation cette année de 25 pays, 319 exposants dont 161 tunisiens, et 158 arabes et étrangers avec en tête de liste l’Egypte qui participe avec 94 exposants. Parmi les principaux pays étrangers présents figurent l’Iran, la Turquie, l’Italie (invitée d’honneur), la France, la Grande Bretagne et la Russie. 25 pays prennent part à cette édition 2024, avec plus de 109.000 titres d’une grande diversité et une programmation culturelle qui s’étale sur dix jours avec une panoplie de rencontres, de séances de dédicaces, de conférences, d’hommages, ainsi qu’une programmation spécialement conçue pour l’enfance et la jeunesse autour de près de 280 ateliers prévus.