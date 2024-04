Les indicateurs de la Banque, arrêtés au 31 mars 2024, font ressortir les tendances ci-après :

L’encours de dépôts s’est élevé à 6 341,5 MTND au 31 mars 2024 vs 5 765,6 MTND une année auparavant. Cette augmentation de dépôts de +10% correspondant à +575,9 MTND résulte principalement de la hausse (a) des dépôts à vue (+178,4 MTND) (b) des dépôts d’épargne (+212,1 MTND) (c) des dépôts à terme, certificats de dépôt et autres produits financiers (+168,3 MTND) (d) et d’une hausse des autres dépôts et avoirs de la clientèle (17,1 MTND).

L’encours net des crédits à la clientèle a affiché une croissance de +2,3% correspondant à un additionnel de +141,1 MTND, pour atteindre un encours de 6 362,2 MTND au 31 mars 2024 vs 6 221,1 MTND une année auparavant.

L’encours des emprunts et ressources spéciales a atteint 170 MTND au 31 mars 2024 vs 226,7 MTND une année auparavant.

Les produits d’exploitation bancaire, présentés nets des agios réservés, ont affiché une hausse de +8,3% pour atteindre 223,9 MTND au 31 mars 2024 vs 206,7 MTND une année auparavant.

La marge d’intérêt a atteint 77,8 MTND au 31 mars 2024 vs 71,8 MTND une année auparavant, soit une hausse de +8,4%.

La marge sur les commissions a atteint 38 MTND au 31 mars 2024 vs 37,8 MTND une année auparavant, soit une hausse de +0,5%.

Les revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement ont enregistré une hausse de +6,5% pour atteindre 16,7 MTND au 31 mars 2024 vs 15,7 MTND une année auparavant.

Le Produit Net Bancaire a enregistré une hausse de +5,8% pour atteindre 132,5 MTND au 31 mars 2024 vs 125,3 MTND une année auparavant.

Les frais de personnel ont enregistré une hausse de +5,9% pour atteindre 48,8 MTND au 31 mars 2024 vs 46,1 MTND une année auparavant.

Les charges opératoires ont augmenté de +6,7% pour atteindre 66,9 MTND au 31 mars 2024 vs 62,7 MTND une année auparavant.

Le Résultat Brut d’Exploitation a connu une croissance de +4,8% pour atteindre 65,6 MTND au 31 mars 2024 vs 62,6 MTND une année auparavant.

Le coefficient d’exploitation s’est établi à 50,5% au 31 mars 2024 vs 50% une année auparavant.