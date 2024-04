Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, a eu, les 17 et 18 avril courant, des entretiens avec des investisseurs sur les marchés financiers internationaux, et ce dans le cadre de sa participation aux réunions de printemps 2024 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se déroulent du 15 au 20 avril 2024, à Washington, a fait savoir, vendredi, la BCT.

A cette occasion, le gouverneur a exposé les dernières évolutions de la situation économique et financière en Tunisie, soulignant le rétablissement progressif de l’économie nationale dans un climat de stabilité politique et sociale. Il a mis l’accent sur la résilience de l’économie nationale face aux chocs externes successifs, évoquant, à ce titre, la baisse importante du déficit commercial, la stabilité du cours du dinar, le repli du taux d’inflation et le respect des engagements financiers de la Tunisie envers ses différents bailleurs.

Nouri a également cité l’ensemble des réformes engagées par la Tunisie pour booster ses capacités économiques, évoquant notamment celles entreprises pour améliorer le cadre fiscal et le climat des affaires et favoriser la transition énergétique et numérique. Il a exprimé la détermination du pays à aller de l’avant sur le processus des réformes dans l’objectif de réaliser un développement économique global et durable, et réitéré l’engagement de la Tunisie à garantir un climat favorable pour renforcer la confiance des investisseurs internationaux et favoriser ainsi la mobilisation des financements sur les marchés internationaux