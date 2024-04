Réunions de printemps : La Tunisie plaide pour une adaptation des financements aux besoins des pays

Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Nouri, a souligné à Washington (Etats-Unis), lors d’une rencontre dans le cadre des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (BM), l’impératif de revoir les mécanismes de financement destinés à soutenir les pays souffrant des difficultés économiques, conjoncturelles ou structurelles, de manière à les adapter à leurs politiques nationales et à préserver la souveraineté de ses pays.

Selon un communiqué, publié jeudi par la BCT, la rencontre réservée mercredi, aux ministres des Finances, gouverneurs des Banques centrales et présidents d’institutions financières de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan et présidée par Mme Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, a été une occasion pour examiner des questions d’intérêt commun pour la région, à la lumière des conflits géopolitiques actuels qui s’y déroulent et de la baisse de la production du pétrole. L’accent a été mis à cette occasion sur l’impératif de préserver la stabilité macroéconomique et d’œuvrer à booster la croissance sur le moyen-terme et à accélérer l’adoption des réformes notamment celles relatives à l’économie numérique et la lutte contre les impacts du changement climatique.

Nouri a, à cette occasion, passé en revue l’évolution de la situation économique en Tunisie, soulignant la résilience dont elle fait preuve, grâce aux réformes mises en place, en vue de relancer l’économie et d’assurer un développement durable.Il a mis l’accent, également, sur l’impact des changements climatiques sur l’économie tunisienne, notant que la BCT a intégré la dimension verte dans sa politique de gestion du portefeuille d’investissement, ainsi que dans la politique monétaire et de la surveillance bancaire.

Il a fait savoir que plusieurs stratégies et réformes ont été adoptées au niveau national dans le but de relever le défi de la transition énergétique et de faire face aux impacts du changement climatique.Le gouverneur de la BCT a en outre, pris part au cours de la même journée, à la réunion périodique organisée par Jihad Azour, directeur du Département Moyen-Orient et Asie Centrale au FMI, réservée à l’examen des mécanismes à mobiliser afin de faire face aux impacts du changement climatique sur la région et d’étudier les moyens de leur financement.

Les réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (BM), se tiennent dans la capitale américaine du 15 au 20 avril 2024.