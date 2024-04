La ministre de l’Economie et de la Planification Feryel Ouerghi a eu à Washington, un entretien avec le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ousmane Dione, et ce dans le cadre de la participation tunisienne aux réunions de printemps 2024 du GBM et du FMI qui se déroulent du 15 au 20 avril 2024, a fait savoir, jeudi, le ministère de l’Economie et de la Planification.

L’entretien qui a eu lieu le 17 avril, a été l’occasion pour aborder les questions relatives à la coopération financière et technique entre la Tunisie et la Banque pour la prochaine période, notamment dans les secteurs de l’eau et de la transition énergétique.

Le responsable de la BM a ainsi exprimé la disposition de la Banque à poursuivre son soutien au processus de réformes et de développement en Tunisie et à renforcer la coopération pour concrétiser les recommandations du dernier Rapport National sur le Climat et le Développement en Tunisie publié par la BM.

La délégation tunisienne a également, eu une rencontre avec le Vice-président régional de la Société financière internationale (SFI) pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Sergio Pimenta, notamment sur le soutien de l’investissement et l’amélioration du climat des affaires. La ministre de l’économie a, à ce titre, exprimé la volonté d’élargir le champ de la coopération entre la Tunisie et la SFI à d’autres secteurs prometteurs tels que la numérisation, l’aménagement de zones industrielles spécialisées, les partenariats publics privés…

Une troisième rencontre a eu lieu entre la délégation tunisienne et la vice-présidente de la BAD, Marie-Laure Akin-Olugbade et a porté sur la coopération en cours entre la Tunisie et la Banque africaine et les perspectives de la renforcer dans des secteurs vitaux tels que l’emploi, l’enseignement supérieur, l’eau, l’agriculture, les industries pharmaceutiques…