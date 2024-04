La Banque mondiale a annoncé mercredi, la nomination de Ousmane Dione au poste de nouveau vice-président pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

Détenant un doctorat en Ressources en Eau de l’Université Lyon 3, Dione sera chargé “de diriger les partenariats stratégiques avec les clients et les parties prenantes de la région, de superviser un portefeuille opérationnel actif de 139 projets représentant un financement de plus de 27 milliards de dollars. Il fournira également des connaissances de pointe, des conseils politiques et des services consultatifs”, indique la Banque mondiale.

Depuis son arrivée à la Banque mondiale en 2000 en tant que spécialiste des ressources en eau, Ousmane Dione, qui est de nationalité sénégalaise, a assumé plusieurs rôles opérationnels et de direction en Afrique, en Asie du Sud, en Amérique latine, en Asie de l’Est et dans le Pacifique.

Selon la BM, Dione vient apporter à la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, “plus de vingt ans d’expérience dans la gestion de programmes nationaux et régionaux complexes, notamment dans des contextes fragiles et touchés par des conflits à travers différentes régions”.