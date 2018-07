Face à l’évolution rapide des risques et des lois impactant les secteurs des assurances, de la réassurance, de la protection sociale et du secteur financier de manière générale, il était devenu primordial pour les professionnels de l’actuariat en Tunisie d’entamer une démarche de structuration de leur métier sur les plans professionnel, réglementaire et déontologique.

Animés par un fort désir de se regrouper, les experts actuaires tunisiens viennent de créer l’Association tunisienne des experts actuaires (ATEA) qui a pour objectifs de :

amorcer l’édification en Tunisie d’un secteur d’activité organisé, efficace et dédié aux services actuariels au profit des acteurs opérant dans l’assurance, de la réassurance, de la protection sociale et du secteur financier de manière générale ;

réunir les actuaires dépendants et indépendants afin de mieux servir l’intérêt général et contribuer à la normalisation de leur cadre d’intervention en conformité aux règles déontologiques et éthiques ;

veiller à l’excellence professionnelle de ses membres et les représenter efficacement auprès des autorités de tutelle et toute autre instance publique ou privé en Tunisie et à l’international.

Pour Ghazi NACEUR, président fondateur de l’association, “la création de l’ATEA est un événement majeur pour structurer le métier d’actuaire en Tunisie, d’une part, et rassembler les forces vives et compétences actuarielles tunisiennes opérant sur le marché local et international, d’autre part“.

Méconnus du grand public, les actuaires sont des spécialistes de la gestion du risque. Ils mettent en œuvre différentes disciplines mathématiques telles que les probabilités et les statistiques afin d’identifier, de modéliser et de gérer les conséquences financières découlant d’évènements incertains (les risques). Leurs domaines d’activité sont vastes, allant de l’assurance (prévoyance, épargne, retraite, gestion actif-passif), la protection sociale, à la finance, en passant par le conseil et l’audit.

“Dans ce cadre, il y a lieu de préciser que les experts actuaires ont certifié en 2016 l’évaluation de plus de 3,9 milliards de dinars tunisiens (soit environ 1,3 milliard d’euros) de provisions techniques en assurance-vie et non vie, ce qui équivaut à 4% du PIB de la Tunisie. Ceci reflète toute l’importance du rôle de la profession dans le dispositif du contrôle prudentiel des compagnies d’assurance en Tunisie”, a ajouté M. Naceur.

Des partenariats professionnels et académiques pour le développement de la profession actuarielle en Tunisie

L’association a conclu des accords de partenariats académiques avec des universités publiques et privées tunisiennes pour promouvoir le métier auprès des futurs diplômés et établir des programmes de collaboration avec les centres de recherches spécialisés dans le domaine des statistiques, des mathématiques appliquées et de la gestion des risques financiers.

L’association a également conclu des accords avec des acteurs professionnels de renom opérant en Tunisie et à l’étranger pour assurer des débouchés en terme de stage et projets de fin d’étude aux étudiants, diffuser les opportunités d’emplois et promouvoir l’expertise des actuaires tunisiens sur le plan international.

“L’association a choisi, dès sa création, de rapprocher les mondes professionnel et académique. Ceci représente un choix stratégique afin de créer d’une part un écosystème favorable à l’émergence d’une industrie de la prestation actuarielle en Tunisie et d’autre part pour assurer l’excellence et l’amélioration continue de la formation des actuaires tunisiens”, a affirmé, pour sa part, Khaled SMACHE, secrétaire général et membre fondateur de l’association.

Pour en savoir davantage, le site web de l’association : www.atea.tn