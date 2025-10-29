La Compagnie Tunisienne pour l’Assurance du Commerce Extérieur (COTUNACE), l’Assureur Crédit National et Leader sur le marché tunisien, célèbre son 40eme anniversaire. Quatre décennies d’engagement, d’expertise et d’innovation au service des entreprises tunisiennes et du rayonnement de l’économie nationale.

À l’occasion de cette étape marquante, et en marge de la commémoration de son 40eme anniversaire, la COTUNACE dévoile sa nouvelle identité visuelle, symbole de sa stratégie de modernisation et de renforcement de son positionnement sur le marché de l’assurance-crédit en Tunisie. Moderne et dynamique, ce nouvel univers graphique reflète la volonté de la compagnie de se projeter résolument vers l’avenir, tout en restant fidèle à ses valeurs et à son héritage.

Nouvelle identité visuelle : fidèle aux valeurs de la COTUNACE

Signification du logo :

Demi-cercle bleu : évoque la lettre « C » de la COTUNACE et symbolise la protection globale offerte aux assurés.

Demi-cercle orange : illustre la maîtrise du risque et l’énergie d’un acteur en mouvement.

Cinq griffes : représentent les cinq continents et traduisent la dynamique de croissance internationale.

La COTUNACE en chiffres

Performances 2024

Capitaux assurés : 2 333 MDT (+6,5%)

Primes émises : 13,4 MDT (+4,7%)

Résultat technique : 2,9 MDT (+14,7%)

Résultat comptable net : 4,3 MDT (+11,3%)

Part de l’Afrique dans le total des exportations assurées : 54%

Indemnisations export et ventes locales (risque commercial) : 7,1 MDT

Performance cumulée 1984 – 2024 :

Contrats souscrits : 4 042

Capitaux assurés : 45 174 MDT

Indemnisations export et ventes locales (risque commercial) : 84 MDT

Indemnisations risques politiques : 117 MDT