Une session de formation sur la broderie chinoise (broderie de Souzhou) a démarré, lundi 2 juillet à Tunis, au profit de 20 artisanes tunisiennes.

Selon la présidente de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT), Radhia Jerbi, ce workshop d’une semaine s’inscrit dans le cadre de l’initiative “La ceinture et la route” qui a pour objectif de contribuer à l’élargissement de l’investissement régional, à la croissance de l’emploi et à la réduction de la pauvreté.

D’autres sessions de formation de ce type seront organisées en Chine, a-t-elle indiqué, lors d’un point de presse consacré au démarrage d’une manifestation tuniso-chinoise sous le signe “La formation est une garantie de l’autonomisation économique de la femme”.

La présidente de l’UNFT a indiqué que cette manifestation vise, essentiellement, à promouvoir le produit tunisien et à impulser davantage la coopération bilatérale en matière d’artisanat, l’objectif final étant de renforcer l’autonomisation économique de la femme tunisienne.

L’experte chinoise Yang Baozhen a, pour sa part, déclaré que cette visite constitue une occasion pour échanger les expériences entre artisanes tunisiennes et chinoises en matière de broderie, saluant les techniques tunisiennes employées dans la broderie sur soie.

“La Ceinture et la route” est une initiative lancée en 2013 par le président chinois. Elle vise à s’ouvrir sur les marchés internationaux et renforcer l’échange commercial entre la Chine, l’Asie et l’Europe.