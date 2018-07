Dans le cadre du développement de son réseau commercial et de l’amélioration continue des services rendus à ses clients, TOPNET vient d’annoncer la réouverture de son agence Le Passage, située à la rue de Palestine à Tunis et ce à partir du 02 Juillet 2018. Cette agence, qui offre un espace plus moderne et plus convivial permettra d’accueillir les clients dans les meilleures conditions.

A cette occasion, une cérémonie a été organisée au sein de l’agence, en présence du directeur général de Topnet, Elyes Ben Sassi, ainsi que de l’ensemble des équipes qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

En marge de cet événement une tombola a été lancée afin de permettre aux de clients de gagner plusieurs cadeaux : des abonnements internet gratuits durant 1 an ainsi que des points d’accès wifi.

Durant la saison estivale, l’agence Topnet Le Passage accueillera ses clients du lundi au vendredi de 8h à 15h et le samedi, de 8h à 14h.