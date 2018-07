Le ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui, a affirmé, dimanche 1er juillet, lors de la séance d’ouverture de la 31e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) à Nouakchott, le soutien de la Tunisie à l’initiative portant création d’une Zone de libre-échange continentale.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui a fait part de la disposition de la Tunisie à participer à toutes les étapes de négociation concernant ce projet d’intégration. La convention portant création d’une zone de libre échange entre les pays africains a été signée. Elle devra être soumise pour adoption avant son entrée en vigueur.

Le ministre a affirmé l’attachement de la Tunisie à préserver l’unité dans les rangs africains lors des prochaines négociations avec les partenaires européens, insistant sur la nécessité de prendre en considération les spécificités de la relation de chaque Etat membre avec l’espace européen.

Tous les Etats membres de l’UA doivent être associés aux différentes étapes des prochaines négociations avec les européens, a souligné Jhinaoui pour qui ces négociations “ne doivent pas influer sur les prérogatives souveraines de chaque Etat membre de définir ses relations avec ses partenaires”.

Le ministre des Affaires étrangères a rencontré en marge de sa participation à ce sommet plusieurs chefs de délégations et hauts cadres de l’UA. Ces rencontres ont permis de passer en revue les relations bilatérales et de faire le point sur les questions à l’ordre du jour du sommet et l’avenir de l’action africaine commune, souligne le communiqué.

Khémaies Jhinaoui a été chargé par le président de la République de conduire la délégation tunisienne aux travaux de la 31e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA. Cette nouvelle édition dont les travaux se déroulent les 1 et 2 juillet à Nouakchott, est placée sous le signe de la lutte contre la corruption.