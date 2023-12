La Tunisie participe aux travaux du 10e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Les travaux se tiendront les 17 et 18 décembre 2023 à Oran en Algérie.

Chargé par le président de la République, le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, conduira la délégation tunisienne à cette manifestation africaine placée cette année sous le signe ” consolider le bloc africain au conseil de sécurité des Nations Unies “.

Dans un communiqué publié, samedi, par le ministère des Affaires étrangères, les membres du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, dont la Tunisie, ainsi que les membres africains actuels du Conseil de sécurité des Nations Unies (le Ghana, le Gabon et le Mozambique), participeront à ce forum.

Y ont été également invités les pays africains qui occuperont des sièges non permanents au Conseil de sécurité à partir du mois de janvier 2024 (Algérie et Sierra Leone) en plus des représentants de la Commission de l’Union africaine, des Nations Unies et les partenaires du colloque.

Ce séminaire se veut une véritable plate-forme de réflexion politique de haut niveau sur la voie de l’instauration d’une étroite coordination et coopération entre le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine et les membres africains au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Ce séminaire, dénommé aussi ” processus d’Oran ” s’inscrit dans une perspective tendant à unifier les positions et les visions des pays africains au sein du système des Nations Unies.

Il tend également à renforcer l’agenda de paix et de sécurité en Afrique et à promouvoir les mécanismes d’action multilatérale au permettant de préserver les intérêts du continent africain dans les domaines de la paix et de la sécurité.

Le séminaire vise aussi à porter haut la voix du continent africain de manière à contribuer à relever les défis de sécurité posés en Afrique et permettre d’identifier des solutions typiquement africaines aux problèmes, dont notamment, la question du financement des missions de maintien de la paix en Afrique.

En marge de sa participation au séminaire, le chef de la diplomatie tunisienne tiendra des réunions bilatérales avec ses homologues des pays africains participants pour passer en revue les relations bilatérales, discuter des moyens de les renforcer et échanger les vues autour de bon nombre de questions régionales et internationales d’actualité.

A ce titre, le ministre aura l’occasion de réaffirmer la position de la Tunisie condamnant fermement et vigoureusement les atrocités israéliennes à Gaza.