La dernière phase du projet de restauration, de sauvegrade et d’entretien de l’amphithéâtre romain El Jem, historiquement connu sous le nom de Théâtre de Tisidros, est prévue pour spetembre 2024, lit-on dans une publication de l’INP à l’occasion d’une visite effectuée mi-février 2024 de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie, Joey Hood, accompagné du Directeur Général de l’Institut National du Patrimoine, Tarek El-Baccouche.

Ce projet établi pour la période 2020-2024, s’inscrit dans le cadre d’un don accordé par le Fonds des ambassadeurs pour la préservation culturelle (AFCP), initié par l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à l’INP depuis 2019, d’un montant de l’ordre de 430 mille dollars , dans le but de préserver le Colisée d’El Jem, site inscrit depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, à travers la restauration et l’entretien de certains des murs fissurés conformément aux normes internationales reconnues, mais aussi, il comprend l’ascenseur panoramique, nouvelle façon contemporaine de découvrir un patrimoine millénaire, et ce, après avoir obtenu l’approbation de l’UNESCO, considérant qu’il s’agit d’un monument historique et culturel.

Il est également prévu que l’intervention inclura les aspects électriques et hydrauliques, pour remédier en particulier aux problèmes d’évacuation des eaux, ainsi que le projet de lumière artistique, parrainé par l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC).

Dans une première phase, les travaux se déroulent dans le sous-sol antique. Une équipe composée d’ouvriers spécialisés, de techniciens, de conservateurs et d’experts, se penche sur les problèmes de l’infiltration de l’eau, de l’humidité et de la remontée capillaire qui ont gravement endommagé la pierre antique et toutes les composantes architecturales romaines. Dans une deuxième phase, l’équipe de conservation-restauration, procède par le nettoyage et le traitement des pathologies en éliminant les lichens, les sels et les micro-organismes avant toute restauration de la pierre.

Des enseignants et des étudiants des Instituts des Beaux Arts de Sousse et de Gabès, spécialité « Restauration-conservation des biens culturels » participent à ce chantier dans le cadre d’un stage d’apprentissage de fin d’étude sur les techniques et les méthodes récentes de la conservation et la restauration de la pierre.

Ce projet de restauration s’inscrit dans le cadre de la catégorie «Sites Culturels» du programme administré par le Centre du Patrimoine culturel du Bureau des Affaires éducatives et Culturelles du Département d’Etat américain. Cette catégorie comprend la restauration d’un ancien édifice ou d’un bâtiment historique, la préservation d’un site archéologique, ou la documentation de sites culturels dans une région à des fins de préservation.

Après celui de Rome, le Colisée d’El-Jem, appelé aussi petit Colisée, est le second plus grand amphithéâtre, héritage de l’Empire romain en Afrique du Nord.