La Banque mondiale (BM) annoncé, jeudi, l’octroi à la Tunisie d’une ligne de crédit de 500 millions de dollars, soit un milliard deux cent millions de dinars afin de soutenir les réformes-clés dans le pays visant à promouvoir l’investissement privé et à améliorer la sécurité énergétique.

L’institution financière a indiqué dans un communiqué qu’il s’agit également de protéger les personnes et familles vulnérables, de simplifier les procédures d’importations et d’exportations, de permettre aux petites entreprises d’accéder aux crédits et de faciliter l’orientation vers l’énergie propre.