Une série de “Road shows”, dont l’objet est la sensibilisation des exportateurs tunisiens aux opportunités d’affaires en République Démocratique du Congo, sera organisée à Sfax le 3 juillet, à Sousse le 4 juillet et le 5 juillet à Tunis. C’est ce qu’a annoncé mercredi le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Le programme de ces Road shows contient entre autres une présentation du marché congolais et des B to B avec 4 acheteurs congolais, qui feront le déplacement en Tunisie spécialement pour cette série de séminaires régionaux.

La priorité a été accordée aux filières de la santé, y compris les industries pharmaceutiques et le bâtiment, particulièrement les matériaux de construction et les composants électriques.

Ces secteurs ont été choisis sur la base des recommandations d’une étude de marché réalisée par un cabinet d’études international pour identifier au préalable le “matching” entre les secteurs les plus porteurs qui jouissent des plus grands potentiels de développement en RD Congo et l’offre tunisienne dans sa meilleure performance à l’export sur ce marché.

Ces Road shows s’inscrivent dans le cadre de la Plateforme “Think Africa” composante du projet “PEMA” des activités d’export, impactant l’emploi vers de nouveaux marchés africains, financé et appuyé par l’agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ), en collaboration avec le CEPEX, les ministères du Commerce et des Affaires étrangères, l’API, les organisations patronales, les Chambres de commerce régionales, la Chambre économique africaine …

Le jour du Road show, un pool d’experts, notamment le représentant du CEPEX à Kinshasa, et des opérateurs familiers à ce marché esquisseront les sentiers du business en RD Congo.

Le deuxième axe se traduira en des rencontres B to B, programmées entre les opérateurs tunisiens et des acheteurs congolais de premier rang, triés sur le volet, d’après le CEPEX.

Des rencontres B to A (Business to Administration) sont également au menu de ce Road show avec le représentant du CEPEX basé à Kinshasa pour bénéficier d’un meilleur éclairage sur ce marché et baliser le terrain pour un éventuel accompagnement dans une mission de prospection.

Il est à noter qu’un Road show similaire sera organisé au mois de septembre pour le marché de la Côte d’Ivoire et en octobre pour le marché camerounais.