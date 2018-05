Un atelier d’information sur le thème “Nouvelles perspectives et opportunités pour le partenariat tuniso-britannique” sera organisé le 9 mai 2018 à la Maison de l’Exportateur à Tunis, a fait savoir, vendredi 4 courant, le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Cette rencontre, à laquelle prendront part plusieurs personnalités, vise à mieux comprendre le potentiel et les opportunités d’échanges et de coopération commerciales et économiques entre la Tunisie et le Royaume-Uni, a précisé le CEPEX dans un communiqué.

Une étude stratégique sur l’amélioration des échanges commerciaux et économiques entre la Tunisie et le Royaume-Uni sera présentée par George Herbert, Bureau Coffey Tunisie, à l’occasion de ce séminaire qui aura lieu à l’initiative du CEPEX, de l’ambassade du Royaume-Uni et de la Chambre de commerce tuniso-britannique (TBCC) la présentation.

Le ministre du Commerce, Omar El Béhi, l’ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, Louise De Sousa, et le président de la Chambre de commerce tuniso-britannique (TBCC), Mehdi Ben Abdallah, participeront à cet événement.