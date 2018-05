A l’occasion de son 39e bilan, l’AHK (Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce) a organisé, le jeudi 3 mai 2018, son AGO en présence de ses membres.

En 2017, l’AHK a ainsi organisé 90 événements, dont 15 événement thématiques, 11 délégations politiques et économiques, 28 événements de networking et 14 formations. Parmi ces événements, on note la participation à une table ronde ayant réuni la Chancelière allemande Dr. Angela Merkel, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, la présidente de l’UTICA, Wided Bouchamaoui, et le président du DIHK, Dr. Eric Schweitzer, le 3 mars avec 40 entreprises.

On notera également la visite d’entreprises allemandes en Tunisie sur le thème “Energie éolienne en Tunisie” en septembre dernier.

Dans la formation l’AHK a organisé au cours de l’année 2017, 14 séminaires sur différents sujets: Parcours Leadership, Vision RH, AdA International, Stratégie Sûreté en entreprise, Junior Energy Manager, RH Plus et Work Life Balance.

Afin d’apporter sa contribution à la problématique de la surabondance de diplômés universitaires et du manque de structures d’orientation et de placement professionnels, le projet CORP initié par la Chambre offre aux chercheurs d’emploi conseil et orientation ainsi que des informations sur des offres d’emploi concrètes. Le CORP propose également des possibilités de reconversions selon les besoins du marché.

Côté chiffres le CORP a effectué 330 entretiens d’orientation, 280 personnes ont participé aux formations soft skills, 70 aux programmes de reconversions, ayant aboutis à plus de 400 placements en entreprise.

Les dirigeants de l’AHK, Ibrahim Debbache (président) et Dr. Martin Henkelmann, ont souligné la qualité de la coopération Tuniso-Allemande et l’importance d’un renforcement des synergies entre les entreprises des deux pays en Afrique subsaharienne.

Ibrahim Debbache donnera en exemple de ce type de rapprochement le partenariat entre Ennakl et le groupe allemand Volkswagen dans le développement d’un réseau de concessionnaires automobile dans la région, avec l’inauguration récente d’une première installation en Côte d’ivoire.

Le Dr. Martin insistera, lors de son intervention, sur la sensibilité de toute reforme majeure de la réglementation fiscale du régime offshore pour les entreprises allemandes.

L’AHK compte à fin décembre 2017 837 membres, dont 72% d’entreprises tunisiennes, 15% d’entreprises Allemandes implantées en Tunisie, 11% d’entreprises allemandes en Allemagne et 2% de membres provenant d’autres nationalités.