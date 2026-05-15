Le gardien de but et capitaine du Bayern, Manuel Neuer (40 ans) a prolongé son contrat avec le club de Munich d’une saison jusqu’à l’été 2027, a annoncé le double champion d’Allemagne en titre, dans un communiqué vendredi.

“J’ai pris le temps de réfléchir avant de prendre ma décision. Ici, toutes les conditions sont réunies: avec cette équipe, nous pouvons battre n’importe quel adversaire”, s’est réjoui Manuel Neuer, qui disputera ainsi une 16e saison sous les couleurs du Bayern Munich.

Le Bayern a aussi prolongé le contrat de Sven Ulreich, N.3 dans la hiérarchie des gardiens de but du Bayern, d’une saison.

En fin de contrat au 30 juin 2026, Neuer souhaitait initialement prendre fin mars sa décision, mais a demandé un peu plus de temps au club, après deux déchirures musculaires en février et en mars.

De retour, il a prouvé qu’il était toujours aussi décisif dans les buts du Bayern, multipliant les parades en quarts et en demi-finales de la Ligue des champions, face au Real Madrid et au Paris SG.

Formé à Schalke 04, le club de sa ville natale Gelsenkirchen, Manuel Neuer a rejoint le Bayern à l’été 2011 et s’est installé au fil des années comme le meilleur gardien de but du monde.

Avec le Bayern, Neuer compte deux sacres en Ligue des champions (2013 et 2020), 13 titres de champions d’Allemagne et peut ajouter la semaine prochaine une septième Coupe d’Allemagne (finale samedi 23 mai contre Stuttgart) à son palmarès (dont une avec Schalke 04).